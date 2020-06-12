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Политика

Арахамия заявил, что решение уволить Авакова может принять только Зеленский

15:21 12 июня 2020
Давид Арахамия

Лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о позиции большинства ВР в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова.

В интервью «Апострофу» Арахамия сообщил, что была попытка сместить Авакова.

«Мы пытались. Может, это вышло не сильно публично. В то время, когда формировался первый Кабмин Гончарука. Он тогда обладал мандатом привести всех новых министров. И он принес троих кандидатов. Я участвовал тогда в собеседованиях, и я честно скажу вам, что это были очень слабые кандидаты. Все люди, которые принимали решения, единогласно сказали, что они не смогут управлять министерством, где в подчинении почти миллион человек. Тогда это было безальтернативно», — заявил Арахамия.

По его словам, теперь поиском кандидатов занимается лично Зеленский.

«А сейчас мы передали флаг принятия решения президенту. И занимаем позицию наблюдателей, а не ищем активно кандидатов», — сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Авакова «мощным министром».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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