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Арахамия заявил, что решение уволить Авакова может принять только Зеленский
Лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о позиции большинства ВР в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова.
В интервью «Апострофу» Арахамия сообщил, что была попытка сместить Авакова.
«Мы пытались. Может, это вышло не сильно публично. В то время, когда формировался первый Кабмин Гончарука. Он тогда обладал мандатом привести всех новых министров. И он принес троих кандидатов. Я участвовал тогда в собеседованиях, и я честно скажу вам, что это были очень слабые кандидаты. Все люди, которые принимали решения, единогласно сказали, что они не смогут управлять министерством, где в подчинении почти миллион человек. Тогда это было безальтернативно», — заявил Арахамия.
По его словам, теперь поиском кандидатов занимается лично Зеленский.
«А сейчас мы передали флаг принятия решения президенту. И занимаем позицию наблюдателей, а не ищем активно кандидатов», — сказал Арахамия.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Авакова «мощным министром».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»51
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!