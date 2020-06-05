- 10:32 Отчет Авакова и информационная война с Россией: онлайн-трансляция заседания Рады 5 июня
- 10:16 В Минфине считают, что Украина уже прошла экономический кризис
- 10:14 Отвечает за накопленные обиды: в Украине рассказали, как и зачем Лукашенко троллит Путина
- 10:05 «Динамо» — «Александрия»: где смотреть онлайн матч 25-го тура чемпионата Украины
- 10:04 Теневые схемы аренды земли лишают бюджет страны 10–12 млрд грн
- 09:59 В Украине задержали банду полицейских: в чем их подозревают
- 09:55 Умер основатель культовой британской рок-группы The Sweet
- 09:54 Предполагаемый любовник Ани Лорак переболел коронавирусом
- 09:48 Двое в бункере: в сети показали смешную карикатуру с Путиным и Трампом
- 09:40 Принц Уильям предложил принцу Гарри вернуться в Британию, опасаясь за его безопасность
- 09:37 В Донецке коммунальщики развешивают флаги России: что происходит
- 09:32 Число жертв коронавируса в Киеве резко выросло
Двое в бункере: в сети показали смешную карикатуру с Путиным и Трампом
Украинский художник Андрей Петренко, который одной из своих работ высмеял шпионов Путина в Давосе, снова порадовал своих фанатов едкой карикатурой. В этот раз он изобразил лидеров двух сверхдержав Трампа и Путина сидящими в бункере в обнимку.
Напомним, Путин во время пика пандемии коронавируса длительное время управлял Россией удаленно. В сети писали, что он скрывается в каком-то бункере, чтобы не контактировать даже со своим близким окружением. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, заявлял СМИ, что не видел президента длительное время, общался с ним только по интернету.
А президент Трамп спрятался в подземном бункере Белого дома, когда в США начались массовые протесты после убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе офицером полиции. СМИ писали, что он провел там вместе с женой и младшим сыном около часа.232
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...