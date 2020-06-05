Мир

Двое в бункере: в сети показали смешную карикатуру с Путиным и Трампом

Украинский художник Андрей Петренко, который одной из своих работ высмеял шпионов Путина в Давосе, снова порадовал своих фанатов едкой карикатурой. В этот раз он изобразил лидеров двух сверхдержав Трампа и Путина сидящими в бункере в обнимку.

Напомним, Путин во время пика пандемии коронавируса длительное время управлял Россией удаленно. В сети писали, что он скрывается в каком-то бункере, чтобы не контактировать даже со своим близким окружением. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, заявлял СМИ, что не видел президента длительное время, общался с ним только по интернету.

А президент Трамп спрятался в подземном бункере Белого дома, когда в США начались массовые протесты после убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе офицером полиции. СМИ писали, что он провел там вместе с женой и младшим сыном около часа.

232

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter