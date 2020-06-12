На Донбассе СБУ обезвредила экс-милиционера, вербовавшего военных по заданию боевиков (фото)

Украина

В Донецкой области задержали агента боевиков. Он не только собирал сведения об украинской армии в районе проведения ООС, но и вербовал военных. Ранее в Харькове СБУ обезвредила шпиона «Сумрака».

Как сообщает пресс-служба СБУ, в Светлодарске правоохранители задержали агента «ЛНР», ранее работавшего в милиции. Его завербовал представитель так называемой разведки «народной милиции ЛНР», которая подконтрольна спецслужбам РФ.

Бывший милиционер собирал информацию о формированиях ВСУ, действующих в районе ООС. Для этого он налаживал знакомства с военнослужащими и изучал возможность их вербовки. Отчеты шпион отправлял кураторам по электронным каналам связи.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

При помощи шантажа сотрудники ФСБ также завербовали менеджера одной из киевских компаний из сферы поставок и ремонта комплектующих для военной и гражданской авиации. Он должен был продавать в РФ информацию о военных поставках для украинской армии.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке обнаружили нелегальный call-центр, который работал на РФ.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter