ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники, тайно переброшенных Россией на Донбасс

Украина

Россия продолжает переброску на Донбасс оружия и боеприпасов для финансируемых ею боевиков и работающих под их прикрытием кадровых российских военных. Напомним, ранее появились сведения о готовящейся российской вооруженной агрессии в Херсонской области.

Так, на днях беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, которые въехали на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, минуя официальные пункты пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.

В дальнейшем воздушная разведка подтвердила появление в оккупированном Луганске более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные авто, 2 танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80. Кроме того, в районе города Харцыск заметили российский зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».

Что касается военнослужащих РФ, то только за один день, 11 июня, украинские военные на линии соприкосновения уничтожили 8 российских оккупантов и еще как минимум восьмерых — ранили.

Напомним, в тот день противник сбросил с беспилотного летательного аппарата гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил, ранив украинского воина.



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