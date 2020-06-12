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Происшествия

"Сильно не били, но помяли": Балуху досталось на суде над Стерненко

21:23 12 июня 2020
«Сильно не били, но помяли»: Балуху досталось на суде над Стерненко

В Киеве правоохранители применили силу к бывшему политзаключенному Кремля Владимиру Балуху. Это произошло во время стычек под зданием Печерского суда 12 июня, где слушается дело одесского активиста Сергея Стерненко.

В интервью корреспонденту Крым.Реалии Балух сообщил, что пришел в суд в качестве слушателя, предъявив на входе удостоверение помощника народного депутата.

«Я первую рамку прошел, а когда к залу подошел, предоставил свое удостоверение снова. Один из полицейских взял его и говорит, мол: „Иди отсюда“. Я говорю, удостоверение верните, пожалуйста, а он начал со мной как с собачкой играть, мол: „На, забери“. Я не выдержал, говорю: „Вы играть со мной будете?“. В общем, они на меня как навалились, не скажу, что сильно били, но помяли», — рассказал Балух.

По его словам, несмотря на противодействие полиции, он все же смог пробиться в зал заседаний.

Напомним, активисту Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Есть вероятность, что на заседании суда его могут взять под стражу.

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