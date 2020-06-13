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Массовые протесты горняков на оккупированной Луганщине: в сети появились фото и видео "мятежа"

8:34 13 июня 2020
Листовка участников протеста

В оккупированном российскими боевиками Антраците на Луганщине продолжается забастовка горняков шахты «Комсомольская» — протест проходит как под землей, так и на главной площади города. Те горняки, которые отказались выходить на поверхность, еще и объявили голодовку, сообщает местное интернет-издание «Жизнь».

Примечательно, что протест горняки приурочили ко Дню России, который активно праздновали и в ОРДЛО.

После того, как началась забастовка, всем сотрудникам шахты выплатили 25% зарплаты за март, однако горняки и их семьи требуют, чтобы им вернули все заработанное, сообщает Telegram канал «Луганский инсайд».

По данным ресурса, сотрудники «МГБ» ЛНР начали задерживать как зачинщиков пикетов, так и их активных участников — шахтерам грозят тюремными сроками. Одновременно в городе пропала мобильная связь и доступ к социальным сетям (якобы под предлогом аварии).

Тем не менее в сети появились фото и видео с акций шахтерского протеста.

Напомним, участник переговоров в Минске украинский журналист Денис Казанский рассказал, как Донбасс вернется в Украину.

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Массовые протесты горняков на оккупированной Луганщине: в сети появились фото и видео "мятежа"

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