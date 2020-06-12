Шахтерские протесты в ОРДЛО: боевики начали аресты горняков, требующих зарплату

Украина

Ровно неделю, с пятницы, 5 июня, на оккупированном Донбассе бастуют горняки многих шахт. При этом боевики стараются скрыть информацию о массовых протестах.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, забастовка началась с шахты «Комсомольская» в Антраците, где более 120 горняков потребовали погашения догов по зарплате за три месяца и отказались подниматься на поверхность.

При этом оккупанты проводят «реорганизацию» шахт, которая предусматривает списание долгов на прежних юридических лиц, в результате чего горняки не получают заработанное.

Через два дня после начала забастовки боевики объявили в районе карантин и заблокировали подъезды к шахте. Также были попытки заблокировать мобильную связь и социальные сети. Но забастовку поддержали горняки шахты «Белореченская». Затем забастовку из-за долгов по зарплате объявили работники двух цехов Алчевского металлургического комбината.

Около ста горняков шахты «Комсомольская» до сих пор остаются под землей. Подконтрольные оккупантам СМИ игнорируют факты протестов. Нескольких активных сторонников бастующих уже похитили боевики.

Ранее сообщалось, что в ОРЛО массово призывают к забастовкам: фото листовок.

202

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter