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Происшествия

Экс-чиновник пытался подкупить главу САП взяткой в 6 млн долларов

21:56 12 июня 2020
Экс-чиновник пытался подкупить главу САП взяткой в 6 млн долларов

В Киеве силовики НАБУ задержали бывшего высокопоставленного чиновника, который вместе с пособником предлагал главам НАБУ и САП 6 млн долларов за закрытие его уголовных дел. Напомним, накануне на взятке в 100 тысяч долларов в Киеве задержали прокурора.

Речь идет о двух уголовных производствах — относительно растраты/присвоения имущества в особо больших размерах и отмывания доходов.

«Изъято 6 млн долларов. В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц», — сообщили в САП, опубликовав фото изъятых денег.

Детали в прокуратуре пообещали предоставить позже.

Тем временем Обозреватель со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержанным «посредником» оказался первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве Николай Ильяшенко. Он представлял интересы бывшего министра природных ресурсов и экологии Николая Злочевского.

Напомним, в апреле 2018-го глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры попал в скандал с прослушкой его кабинета. Тогда НАБУ обнародовало запись, на которой прокурор обещал разобраться с некоторыми уголовными делами. Однако расследование коллег в отношении Холодницкого ничем не закончилось.

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