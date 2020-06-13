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"Злочевский захотел подарок ко дню рождения": Бутусов рассказал подробности о "взятке для Холодницкого"

9:27 13 июня 2020
«Злочевский захотел подарок ко дню рождения»: Бутусов рассказал подробности о «взятке для Холодницкого»

Стали известны подробности громкого задержания в Киеве первого замначальника Налоговой службы столицы Николая Ильяшенко — напомним, его «повязали» силовики НАБУ и САП при передаче взятки в 6 миллионов долларов. По информации главного редактора издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова, вместе с ним был задержан «заказчик» — директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича («бывший высокопоставленный чиновник» в официальном сообщении).

Ильяшенко передавал 6 миллионов долларов внештатном агенту НАБУ, всем известному… Евгению Шевченко. Это в его автомобиле изъяли сумку с 1 миллионом долларов наличными, которые он получил за посредничество.

Фото САП

Взятка предназначалась Специальному антикоррупционный прокурору Назару Холодницкому за закрытие дела Burisma, которой владел олигарх Николай Злочевский, а в наблюдательном совете которой работал сын Джо Байдена — вероятного кандидата в президенты США.

Бутусов утверждает, что Ильяшенко требовал доказательство принятия решения по закрытию дела. Для этого Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко проверил и убедился — обязательство выполнено и передал деньги. Тут и произошло задержание.

Напомним, 13 июня глава НАБУ Артем Сытник и Назар Холодницкий намерены провести специальный брифинг.

В конце мая контролируемый республиканцами сенатский Комитет США по внутренней безопасности и вопросам государственного управления принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с украинской энергетической компании Burisma.

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