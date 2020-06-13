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Семья жертвы ДТП с участием Ефремова не приняла его извинений и отказалась от компенсации

14:34 13 июня 2020
Семья жертвы ДТП с участием Ефремова не приняла его извинений и отказалась от компенсации

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова, погибшего в аварии с актером Михаилом Ефремовым, не приняла его извинений и добровольной денежной помощи. Об этом после видеообращения Ефремова заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

По его словам, семья отказывается от денежной компенсации и намерена добиваться справедливого решения суда.

«Все могло бы быть иначе, если бы не позиция семьи. Они сказали, раз не было никаких извинений или соболезнований ни от семьи Ефремова, ни от него самого, то семья погибшего не согласится ни на какие компенсации, все должно быть по закону. Вот собственно, и все», — сказал адвокат.

Напомним, резонансное ДТП в центре Москвы произошло около 22 часов 8 июня. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра Михаила Ефремова пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Его водитель был госпитализирован, однако скончался в больнице.

Теперь Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

С погибшим водителем фургона в Москве простились 12 июня.

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