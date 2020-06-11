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В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым (видео)
В Москве, в траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского, простились с Сергеем Захаровым, который погиб в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Проститься с погибшим пришли родственники, коллеги и близкие друзья Захарова. Похоронят Захарова позже в селе Константиново Рязанской области.
На церемонию прощания пришел и представитель службы доставки, в которой Захаров работал водителем.
Он отметил, что в последние дни клиенты звонили и выражали свои соболезнования.
Также отметим, что вдова Захарова Ирина Стерхова отказалась от мирового соглашения с обвиненным в аварии актером Михаилом Ефремовым. Она даже успела выступить на ток-шоу и инициировать сбор денег для семьи.
Правда потом появился сын покойного, который заявил, что Стерхова — фейковая вдова, а о сборе денег семья не знала.
Некоторые росСМИ подчеркивают, что эта женщина — сожительница покойного, он так и не развелся с матерью своих детей.
Напомним, что Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит 12 лет колонии.529
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