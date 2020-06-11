26.49 / 26.70 29.75 / 30.22
Киев: +31
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым (видео)

13:38 11 июня 2020
ДТП с Ефремовым

В Москве, в траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского, простились с Сергеем Захаровым, который погиб в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Проститься с погибшим пришли родственники, коллеги и близкие друзья Захарова. Похоронят Захарова позже в селе Константиново Рязанской области.

На церемонию прощания пришел и представитель службы доставки, в которой Захаров работал водителем.

Он отметил, что в последние дни клиенты звонили и выражали свои соболезнования.

Также отметим, что вдова Захарова Ирина Стерхова отказалась от мирового соглашения с обвиненным в аварии актером Михаилом Ефремовым. Она даже успела выступить на ток-шоу и инициировать сбор денег для семьи.

Правда потом появился сын покойного, который заявил, что Стерхова — фейковая вдова, а о сборе денег семья не знала.

Некоторые росСМИ подчеркивают, что эта женщина — сожительница покойного, он так и не развелся с матерью своих детей.

Напомним, что Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит 12 лет колонии.

529

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП с Ефремовым

В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым (видео)

Святослав Вакарчук

«Закончилась очередная сказка для избирателей»: в сети обсуждают уход Вакарчука из Рады

тесты

Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой

Святослав Вакарчук

История повторяется: Вакарчук снова уходит из Рады

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер