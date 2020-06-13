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После возвращения из Парижа у Резникова обнаружили коронавирус, — СМИ
Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Зеленского Руслан Демченко, которые 12 июня были в командировке во Франции, инфицированы COVID-19.
Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на свой источник в Офисе президента.
Кроме того, инфекцию выявили и в Управлении государственной охраны.
12 июня Резников и Демченко были в составе украинской делегации на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.
Коронавирус у обоих диагностировали вечером 12 июня. Резников отметил, что тесты на коронавирус делают после каждой командировки.
В делегацию, кроме Резникова и Демченко, вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква.
Напомним, 12 июня стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.119
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