Onuka впервые показала новорожденного сына (фото)

Гламур

Известная певица ONUKA (Наталья Жижченко), которая недавно стала мамой, показала в Instagram фото своего малыша.

Ребенок лежит в шапочке, личико хорошо не видно, наверное, малыш спит. А счастливая мама держит в своих ладонях маленькие ножки.

«Ой світ ясний,

Поясни мої сни.

В темному місці вони

Заквітають вночі», — написала ONUKA.

Подписчики певицы оставили под фото восторженные комментарии и желают маме и ребенку здоровья.



Напомним, 35-летняя артистка родила первенца в одной из частных клиник Киева. Мальчика назвали Сашей. Лидер The Maneken Евгений Филатов и муж Натальи Жижченко, после рождения первенца признался, что переживает невероятные ощущения. Рождение сына изменило их с Натальей жизнь.

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