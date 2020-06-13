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Onuka впервые показала новорожденного сына (фото)
Известная певица ONUKA (Наталья Жижченко), которая недавно стала мамой, показала в Instagram фото своего малыша.
Ребенок лежит в шапочке, личико хорошо не видно, наверное, малыш спит. А счастливая мама держит в своих ладонях маленькие ножки.
«Ой світ ясний,
Поясни мої сни.
В темному місці вони
Заквітають вночі», — написала ONUKA.
Подписчики певицы оставили под фото восторженные комментарии и желают маме и ребенку здоровья.
Напомним, 35-летняя артистка родила первенца в одной из частных клиник Киева. Мальчика назвали Сашей. Лидер The Maneken Евгений Филатов и муж Натальи Жижченко, после рождения первенца признался, что переживает невероятные ощущения. Рождение сына изменило их с Натальей жизнь.
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