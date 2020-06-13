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Польские пограничники случайно "вторглись" в Чехию и начали наводить там свои порядки
Во время карантина между двумя странами Евросоюза Чехией, которая первой стала ослаблять ограничения, и Польшей произошло недоразумение.
Польские пограничники пересекли границу Чехии и стали не пропускать чешских граждан в церковь в городе Пельгржимов, передает «Главком».
Как сообщили в комментарии CNN представители чешского МИД, поляки охраняли часть закрытой польско-чешской границы. При этом через некоторое время сами пересекли границу и стали разворачивать чешских граждан, которые пытались посетить церковь в чешском городке. Пограничники считали, что те хотят попасть в Польшу.
Как только стало известно о таком недоразумении, посольство Чехии в Варшаве сообщило о ней польским властям, которые сразу же неофициально заверили, что этот инцидент — только недоразумение, которое произошло без враждебных намерений.
Официальных объяснений, почему поляки ошибочно ворвались к своему соседу в МИД Чехии не поступало.
Министерство обороны Польши также подтвердило, что польские пограничники случайно попали на территорию Чехии, но не рассказали, как долго поляки оставались на территории страны-соседа.
Напомним, в Евросоюзе границы между странами почти не заметны, поскольку граждане могут свободно передвигаться по территории всей зоны. Из-за пандемии коронавируса страны закрывали внутренние границы на период карантина.
Сейчас государства Евросоюза уже начали открывать свои границы после карантина, но ограничения на въезд для граждан третьих стран останутся до конца июня. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».209
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!