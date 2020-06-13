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Украина

У Зеленского отреагировали на сообщения СМИ о коронавирусе в Офисе президента

18:07 13 июня 2020
Офис президента

После того, как в СМИ появилась информация о заражении COVID-19 вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что это информационная вспышка.

«Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками — это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших — Офис президента об этом сообщит», — цитирует Медель «Интерфакс-Украина».

Пресс-секретарь главы государства также отметила, что Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине после положительного теста на коронавирус у его супруги.

В Офисе президента придерживаются всех требований безопасности: температурный скрининг, ношение масок, социальное дистанцирование. Также все сотрудники регулярно проходят тестирование.

Напомним, 12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась COVID-19. Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

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Офис президента

У Зеленского отреагировали на сообщения СМИ о коронавирусе в Офисе президента

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