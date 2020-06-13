Происшествия

На Черкасщине известного коллекционера убили в его доме-музее, который потом подожгли (фото)

В Черкасской области убили писателя и поэта, известного коллекционера Андрея Захаровича Тегерешвили. После этого убийца поджег его музей, в котором и жил убитый.

По информации Алексея Тичко, трагедия произошла 11 июня.

Тичко пишет, что материалы убитого Тегерешвили использовали в своих работах известные писатели и историки.

В музей погибший превратил старый родительский дом. В нем он собрал амфоры трипольской культуры, кости мамонта, орудия труда прошлых веков, вышиванки, вышитые полотенца и различные интересные экспонаты прошлого века.

Тегерешвили был полон планов. Он готовил к печати свою новую книгу рассказов, всегда ходил с записной книжкой и карандашом, услышав интересное слово или мысль записывал. Писал стихи, нестандартные и оригинальные.

«Андрей всю жизнь посвятил поискам и творчеству. Он последний месяц очень спешил, будто что-то чувствовал. … Убийца по горячим следам задержан. Пусть Андрею Захаровичу земля будет пухом», — пишет Тичко.

Напомним, неделю назад в Фастове мужчина убил свою родную сестру и ее двух квартирантов, а также тяжело ранил свою мать. Убийца нуждается в психиатрическом лечении, но из-за отсутствия у семьи денег его не взяли в специальное медучреждение.

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