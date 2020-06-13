«Динамо» в прерванной из-за града битве дожало в Запорожье «Зарю»: видео голов

Спорт

В субботу, 13 июня, поединками в Мариуполе и Запорожье стартовал 26-й тур украинской премьер-лиги, которая по-прежнему проходит с целым рядом ограничений.

Чемпионат Украины. 26-й тур



13 июня (суббота)



«Заря» (Луганск) — «Динамо» (Киев) — 1:3 (Юрченко, 54, с пенальти — Буяльский, 71, де Пена, 75, Цыганков, 90+6). На 84-й минуте удален Цвек («Заря»).

«Заря»: Махарадзе, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Иванисеня (Цвек, 79), Хомченовский, Кочергин, Юрченко (Лунев, 83), Громов, Кабаев.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук (Кадири, 83), Шепелев, Андриевский (де Пена, 61), Цитаишвили (Цыганков, 61), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (Вербич, 61).

К очной дуэли на «Славутич-Арене» в Запорожье главные претенденты на «серебро» УПЛ, а следовательно на путевку в Лигу чемпионов, подошли, имея в активе по 49 очков. Правда, луганчане опережали оппонента по личным встречам. Как известно, игра в Запорожье, в которой «бело-синие» выигрывали — 2:0, завершилась вничью — 2:2, а в Киеве команда, представляющая Луганск, взяла верх — 2:1.

Наставник хозяев поля Виктор Скрипник в игре с грандом не мог рассчитывать на дисквалифицированного лучшего бомбардира команды Леднева. Михайличенко, в свою очередь, взял на игру в Запорожье выздоровевших Цыганкова, Шапаренко и Пиварича. Правда, динамовские украинцы начали игру на скамейке запасных, а вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии и вовсе не попал в заявку на матч.

В итоге в стартовых составах команд оказалось всего по одному легионеру: немец Абу-Ханна — у хозяев и поляк Кендзера — у гостей. Первый тайм активнее провела «Заря». В одном из эпизодов после удара головой экс-динамовца Громова киевлян спасла только блестящая реакция Бущана. Шикарный момент был и у Русина, но начинавший сезон в футболке «Зари» форвард запорол удар из выгодной позиции.

К сожалению, начало второго тайма встречи было отложено из-за грозы и града, а телетрансляцию из Запорожья прервали.

Лишь через 30 минут, когда вода насколько возможно ушла с газона, рефери Николай Балакин принял решение продолжить поединок. На 53-й минуте Шабанов сбил в штрафной площадке быстрого Тымчика (его контракт принадлежит «Динамо»!), и Юрченко без проблем реализовал пенальти — 1:0.

1:0 Юрченко (54-я мин., с пенальти)

Вскоре Юрченко мог оформить «дубль», но гостей спасла перекладина. Сразу после этого Михайличенко провел тройную замену: вместо Андриевского, Цитаишвили и Русина на поле вышли Цыганков, де Пена и Вербич. И после этого «Динамо» значительно прибавило в активности, следствием чего стал девятый в сезоне точный удар Буяльского — 1:1.

1:1 Буяльский (71-я мин.)

Вскоре вышедший на замену уругваец де Пена ворвался слева в штрафную площадку и точно пробил в дальний угол — 1:2.

1:2 де Пена (75-я мин.)

И без того сложную ситуацию «Зари» усугубил вышедший на замену хорват Цвек. Сначала за бездумный фол на Сидорчуке рефери показал грубияну «горчичник», но после просмотра VAR сменил желтую карточку на красную. А получившего травму капитана «Динамо» на руках вынесли за пределы поля.

Уже после финального свистка Football Hub со ссылкой на главного тренера «бело-синих» Алексея Михайличенко сообщил, что у Сидорчука рассечение, рваная рана ноги, но, по предварительной информации, перелома нет.

Точку в матче на 96-й минуте поставил Цыганков, отметивший свое возвращение на поле после травмы классным ударом со штрафного в «девятку» — 1:3.

1:3 Цыганков (90+6-я мин.)

Победа позволила «Динамо» оторваться от луганчан на три очка. К слову, после переезда в 2014 году в Запорожье «Заря» на «Славутич-Арене» не выиграла у «Динамо» ни одного из 11 матчей чемпионата и Кубка Украины (пять ничьих и шесть поражений, разница мячей — 14:21), хотя за этот срок сумела трижды одолеть гранда на столичном «Олимпийском».

«Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Топалов, 74 — Якубу, 59). На 90+5-й минуте удален Пердута («Ворскла»).

Встреча в Мариуполе стала, по большому счету, репетицией полуфинала Кубка Украины, в котором подопечные Александра Бабича и Юрия Максимова сойдутся 24 июня на этом же стадионе.

С учетом того, что «Ворскла» не может победить в гостевых встречах УПЛ с сентября прошлого года (9 поражений в 11 матчах), то отчетную ничью полтавчане, заканчивавшие поединок в меньшинстве, вполне могут занести себе в актив.

Кстати, капитан «Ворсклы» Чеснаков сыграл на стадионе имени Бойко 293-й матч чемпионата Украины в футболке «бело-зеленых», установив клубный рекорд по числу поединков за полтавскую команду (у прежнего рекордсмена албанца Армена Даллку — 292 игры).

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 65 очков;

2. «Динамо» — 52 (26);

3. «Заря» — 49 (26);

4. «Десна» — 46;

5. «Александрия» — 43;

6. «Колос» — 26;

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34;

8. «Мариуполь» — 27;

9. «Ворскла» — 23;

10. «Львов» — 22;

11. «Олимпик» — 20;

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»), Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»); 8 — Артем Беседин, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»).

В программе 26-го тура УПЛ запланированы также поединки «Олимпик» — «Львов» (13 июня), «Колос» — «Шахтер» и «Александрия» — «Десна». Матч «Карпаты» — «Днепр-1» не состоится из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» Исмаили из-за травмы колена пропустит полгода.

Фото Twitter ФК «Заря», ФК «Динамо»

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