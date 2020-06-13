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Происшествия

Под Житомиром в ДТП погиб человек и много пострадавших: фото с места трагедии

21:56 13 июня 2020
ДТП

На автодороге Кременец — Белая Церковь — Ржищев вблизи села Молчановка (Житомирская область) столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Suzuki Grand Vitara. Один человек погиб и шесть получили травмы, сообщили в областном главке полиции. Ранее на трассе Киев-Чоп в масштабной аварии погибли четыре человека.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, житель Винницкой, при объезде мотоблока с прицепом, загруженным сеном, который двигался в попутном с ним направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara под управлением 53-летнего жителя Киевской области.

В результате аварии от полученных травм в больнице скончался 74-летний пассажир Volkswagen Passat. Были госпитализированы с травмами различной степени тяжести водители обоих авто, 26-летний водитель мотоблока, а еще три пассажира Suzuki Grand Vitara, среди которых семилетний ребенок.

Напомним, несколько дней назад на трассе Киев-Чернигов произошло смертельное ДТП. В этот же день на проспекте Победы в Киеве в результате аварии также погибли люди.

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