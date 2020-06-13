- 22:50 В Киеве утонул ребенок: опубликовано видео с популярного столичного пляжа
- 22:27 Еще один "слуга народа" из Рады слег с коронавирусом
- 22:16 В Киеве заметили облака- предвестники торнадо
- 21:56 Под Житомиром в ДТП погиб человек и много пострадавших: фото с места трагедии
- 21:32 Венец победобесия: выпуск оккупантами в ОРДЛО памятных медяков высмеяли в сети
- 21:21 «Динамо» в прерванной из-за града битве дожало в Запорожье «Зарю»: видеообзор матча
- 21:18 "Дело Гандзюк": активисты заподозрили, что Мангера "спрятали" в реанимации
- 20:57 Известные украинцы поздравили жителей Мариуполя с Днем освобождения
- 20:34 Как пережить жару и что делать при тепловом ударе: советы врача
- 20:13 На Украину надвигается циклон Octavia: дожди накроют всю страну
- 19:54 "Всем спасибо за беспокойство": Резников обнародовал результат теста на коронавирус
- 19:37 В Офисе генпрокурора ищут "крота", искавшего информацию по "делу Злочевского"
В Киеве заметили облака-предвестники торнадо
В субботу, 13 июня, жители Днепровского района Киева видели редкие облака, появление которых говорит о приближении смерча. На днях торнадо пронесся по Тернопольской области.
Фото в Facebook опубликовала журналист Анна Молчанова.
Она пишет, что облака Mammatus или вымеобразные облака характерны для США. Там их появление связывают с торнадо.
Еще одно фото непривычных для киевских широт облаков опубликовал Сергей Рыгованов.
Напомним, синоптики предупреждают, что в воскресенье, 14 июня на Украину надвигается циклон Octavi. В Киеве пройдет дождь с грозой, есть вероятность града и шквального ветра.346
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.