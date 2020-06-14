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Украина

У жителей Крыма забирают питьевую воду: раскрыт циничный план оккупантов

8:50 14 июня 2020
Северо-Крымский канал

Водный коллапс, которым пугают людей так называемые «власти» оккупированного Крыма, может произойти от того, что питьевую воду, предназначенную для населения, оккупанты перенаправляют для нужд заводов «Крымский титан» и «Крымсода».

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала известная крымчанка, активистка и украинский публицист Лариса Волошина.

Она отметила, что сегодня из-за бесснежной зимы и жаркого лета те природные резервуары, которые всегда были наполнены водой в этот период, сейчас пустые. Через некоторое время это может вызвать более глобальные проблемы.

При этом оккупационные власти винят во всем Украину и хотят, чтобы Киев открыл перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал, который до аннексии обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

При этом крымчанка отметила, что лоббирование возврата воды из Украины в Крым несет не только экономическую, гуманитарную, но и политическую составляющую. Согласно международным конвенциям, страна-оккупант должна сама обеспечивать мирное население.

Если Украина возобновит подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, то с точки зрения международного права, это означает, что она начинает коммерческие отношения с оккупационными властями. Это будет ее легализация, на что и нацелена Россия.

«Вот так под видом гуманитарной катастрофы РФ пытается заставить Украину дать воду в Крым и тем самым легализовать аннексию», — считает Волошина.

Напомним, ранее президент американского фонда Джеймстаун Глен Говард предостерегал, что Кремль из-за нехватки воды в Крыму может попытаться захватить часть Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом. А вице-премьер Алексей Резников заявил что вопрос подачи воды в Крым даже не обсуждается.

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