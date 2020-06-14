У жителей Крыма забирают питьевую воду: раскрыт циничный план оккупантов

Украина

Водный коллапс, которым пугают людей так называемые «власти» оккупированного Крыма, может произойти от того, что питьевую воду, предназначенную для населения, оккупанты перенаправляют для нужд заводов «Крымский титан» и «Крымсода».

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала известная крымчанка, активистка и украинский публицист Лариса Волошина.

Она отметила, что сегодня из-за бесснежной зимы и жаркого лета те природные резервуары, которые всегда были наполнены водой в этот период, сейчас пустые. Через некоторое время это может вызвать более глобальные проблемы.

При этом оккупационные власти винят во всем Украину и хотят, чтобы Киев открыл перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал, который до аннексии обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

При этом крымчанка отметила, что лоббирование возврата воды из Украины в Крым несет не только экономическую, гуманитарную, но и политическую составляющую. Согласно международным конвенциям, страна-оккупант должна сама обеспечивать мирное население.

Если Украина возобновит подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, то с точки зрения международного права, это означает, что она начинает коммерческие отношения с оккупационными властями. Это будет ее легализация, на что и нацелена Россия.

«Вот так под видом гуманитарной катастрофы РФ пытается заставить Украину дать воду в Крым и тем самым легализовать аннексию», — считает Волошина.

Напомним, ранее президент американского фонда Джеймстаун Глен Говард предостерегал, что Кремль из-за нехватки воды в Крыму может попытаться захватить часть Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом. А вице-премьер Алексей Резников заявил что вопрос подачи воды в Крым даже не обсуждается.

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