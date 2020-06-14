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Украина

В Украине зафиксирован небольшой спад новых случаев COVID-19

9:54 14 июня 2020
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В Украине за последние сутки подтвердили 648 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее три дня подряд количество заболевших за сутки возрастало и 12 июня был установлен антирекорд по количеству инфицированных.

По данным СНБО, за сутки от коронавируса умерли 9 человек, общее число жертв составляет 889 человек. Выздоровели 14 082 человека, в том числе 106 за последние сутки.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (139), Закарпатской (49) областях и в Киеве (66 случаев).

В Луганской и Полтавской областях за последние сутки не выявили ни одного случая коронавирусной болезни.

Напомним, на утро 14 июня в Украине подтверждены 31 154 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 889 случаев с летальным исходом и 14 082 случая выздоровления пациентов.

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