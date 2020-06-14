26.57 / 26.76 29.75 / 30.11
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирусом в Киеве заразились еще 66 человек: в каких районах больше всего заболевших

11:26 14 июня 2020
больница

В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 66 киевлян. Этот показатель лучше, чем за 12 июня, сообщил в соцсети мэр Виталий Кличко.

Наибольшее число инфицированных выявили в Оболонском (12), Соломенском (11), Голосеевском (8) и Деснянском (8) районах.

Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерло 88 человек.

Из общего количества инфицированных 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет. Кроме того, заболели 3 девочки — одной 4 года, двум — по 11 и мальчик, которому 9 лет.

Среди больных COVID-19 6 медиков. В столичные больницы госпитализировали 16 пациентов.

На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Украине на утро 14 июня подтверждены 31 154 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 889 случаев с летальным исходом и 14 082 случая выздоровления пациентов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

381

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мобильный телефон

Жители ОРДЛО снова остались без связи Vodafone

Екатерина Катющева

«Еще час-полтора и живой Катю не нашли бы...»: выяснились подробности спасения пропавшей во время марафона спортсменки

Майкл Флор

Счет за лечение больного COVID-19 превысил миллион долларов

военные

Шестая годовщина трагедии Ил-76 в небе над Луганском: в Украине чтят память погибших десантников и членов экипажа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер