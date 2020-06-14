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Политика

Скандально известный Дубинский возглавил «Слугу народа» в Киевской области

14:10 14 июня 2020
Дубинский

Нардеп Александр Дубинский, которому пришлось оправдываться за свой солидный автопарк элитных автомобилей, возглавил киевскую областную организацию партии «Слуга народа».

Членами совета Киевской областной партийной организации стали Артем Культенко, Артем Ковалев, Влад Ковалевский и Алла Арешкович, сообщили в политсиле.

По словам Дубинского, президент Владимир Зеленский поставил перед ним задачу: привести на местных выборах осенью 2020 года к власти в Киевской области большое количество кандидатов от «Слуги народа».

Нардеп уверен, что это вполне реально.

Напомним, ранее журналисты заподозрили Дубинского в получении гражданства Румынии.

«ФАКТЫ» писали о том, что Дубинский намерен принять участие во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» по отбору кандидата на пост мэра Киева.

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