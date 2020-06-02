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«Была неожиданность»: в «Слуге народа» рассказали, кто будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева
Если раньше ресторатора Николая Тищенко называли единственным кандидатом от «Слуги народа» на выборах мэра Киева, то ближе к дате выборов в политсиле заявили о возможных нескольких кандидатах на кресло столичного градоначальника.
Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа», глава одноименной партии Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина» назвал 4 кандидатов в мэры Киева, которые могут принять участие в партийных праймериз.
На данный момент — это Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.
Намерение народного депутата Александра Качуры стать мэром столицы, по словам Корниенко, было неожиданным.
«Александр Качура — это было такая неожиданность, это был как бы кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь — в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше — мэр Киева», — сказал Корниенко.
Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймеризе.
По словам Корниенко, у Ляшко «достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости», у него «отсутствуют какие-то истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал» в своем деле.
Лидер партии подчеркнул, что важным в процессе отбора претендентов является и популярность кандидатов в мэры у избирателей, которую отражают соцопросы.
Напомним, народный депутат Александр Ткаченко, который пока не отказался от намерения баллотироваться в киевские мэры, может стать новым министром культуры.
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ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»136
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