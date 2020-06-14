Машина влетела в фуру: выяснились обстоятельства гибели полковника ВСУ (фото)

Происшествия

На Бориспольской трассе под Киевом в ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов и его жена Татьяна.

Авария произошла 10 июня в районе села Иванков. Машина Романова Cherry Amulet въехала в стоящую на дороге фуру, которую водитель оставил в крайней правой полосе, чтобы купить воды в магазине.

Доставали погибших супругов спасатели. Шансов выжить у людей не было.

У Романовых остались двое взрослых дочерей и внуки. Одна из них живет в Чехии.

Николай Романов всю жизнь отдал службе в армии. Начинал служить в воинской части в Германии, затем Узбекистан. Последние годы Романов работал в Генеральном штабе. Он представлял воздушные вилы Винницкой и Киеской областей.

«Романов был интеллигентным, умным и очень сдержанным. Воздушные силы во всех странах отличаются тем, что тут служат лучшие военные. Он был очень образованным и взвешенным», — цитирует «Обозреватель» спикера Воздушных сил Юрия Игната.

Коллеги рассказали, что полковника стоял на проукраинских позициях и очень переживал за Украину.

Бывшие сослуживцы и члены их семей с теплотой вспоминают Романовых, которых встречали в военных городках в разных республиках бывшего Советского Союза.

Напомним, на днях на автодороге Кременец — Белая Церковь — Ржищев вблизи села Молчановка в Житомирской области столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Suzuki Grand Vitara. Один человек погиб и шесть получили травмы. Ранее на трассе Киев-Чоп в масштабной аварии погибли четыре человека.

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