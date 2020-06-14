Украина

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о «взятке для Холодницкого»

В Высшем антикоррупционном суде решают, арестовывать ли фигурантов дела о рекордной взятке в 6 млн долларов. После того, как одного из задержанных отправили в СИЗО, защитник второго подозреваемого — сотрудника налоговой Киева — выступил с резонансным заявлением. Адвокат настаивает: его подзащитному нужно назначить домашний арест, так как был контакт с третьим фигурантом дела, а у того задержанного выявили коронавирусную болезнь COVID-19.

Защитник предостерегал суд, что есть угроза распространения инфекции, если судьи послушают прокурора и отправят подследственного в СИЗО. Об этом сообщает Судебный репортер.

«Было общение с третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, когда можем заболеть этой болезнью … Круглосуточный домашний арест позволит пройти соответствующее лечение и обсервацию», — заявил адвокат.

Напомним, ранее одного из задержанных суд заключил под стражу с возможностью выйти под залог 40 млн гривен.

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