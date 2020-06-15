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Ешь, молись, люби: священник превратил церковь в бар в знак протеста
В связи с перемещением пандемии коронавируса на американский континент многие страны региона ввели жесткие ограничения.
Не стала исключением и Аргентина, где своевременное введение властями карантина позволило сдержать распространение вируса. Более того: постепенно карантинные меры начали послабляться, и разрешение возобновить свою деятельность получили магазины, кафе и бары, но только не церкви — им по-прежнему разрешено принимать не более 10 человек на службу.
Такие «перекосы» в политике властей вызвали негодование некоторых служителей культа, и они начали искать «противоядие» разрешительное политике властей.
Так, в городе Сан-Лоренсо (провинция Санта-Фе) под видом бара открылась евангелическая церковь, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.
Внутри церкви размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, несли экземпляры Библии на подносах во время фальшивой службы.
Пастор Даниэль Каттанео, который также был облачен в форму официанта, сказал, что на сегодняшний день «молитвенный бар», кажется, — единственный способ служить слову Божьему. «Теленка в сухарях подадут за столиком четыре, а слово Божье прозвучит из дома Господа ко всем народам», — пошутил он.
Каттанео отметил, что они пытаются отстоять свое конституционное право — исповедовать свою веру. «Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас?» — возмутился пастор.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с подобным протестом смогут столкнуться и в Украине, если властям придется пойти на непопулярные шаги и отмену послаблению карантина, ведь уже сейчас, десять регионов и столица не отвечают требованиям Минздрава для ослабления карантинных ограничений.62
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