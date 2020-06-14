Украина

Уже 10 областей Украины не готовы к смягчению карантина: обнародованы свежие данные

Несмотря на небольшое уменьшение количества инфицированных коронавирусом за последние сутки, в Украине 10 регионов и столица не отвечают требованиям Минздрава для ослабления карантинных ограничений.

В Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях по состоянию на 14 июня ухудшились эпидемические показатели.

Резко вырос показатель инцидентности (количество новых случаев на 100 тысяч человек населения за последние 7 дней). Этот индикатор должен оставаться в пределах 12, но в Киеве он составляет 16,38, на Волыни — 33,55, в Черновицкой — 30,74.

Требованиям относительно загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. человек) сейчас соответствуют все области.

Напомним, официально карантин в Украине установлен до 22 июня, но предполагалось, что каждые 10 дней, начиная с 1 июня, будут отменяться запреты и ограничения.

По требованию президента Зеленского Нацкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений по сдерживанию распространения коронавируса. Контролирующим органам поручено усилить контроль за соблюдением карантина.

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