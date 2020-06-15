- 01:57 "Плохой мальчик": порнозвезда Беркова позвала Линдеманна на «урок секса»
- 01:31 Взятка Холодницкому: суд изберет меру второму фигуранту дела утром
- 00:57 Ешь, молись, люби: священник превратил церковь в бар в знак протеста
- 00:28 Люди сутками не могут добраться домой: боевики заблокировали КПВВ "Марьинка"
- 14.06 23:56 "Филькина грамота": в МИД рассказали о "ценности" выдаваемых Россией на Донбассе паспортов
- 14.06 23:20 Пытаются все свалить на "человеческую ошибку": стала известна позиция Ирана по сбитому лайнеру МАУ
- 14.06 23:09 Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о «взятке для Холодницкого»
- 14.06 22:45 Жара ненадолго отступит: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 14.06 22:35 Во дворе частного дома под Одессой прогремел взрыв: много пострадавших
- 14.06 22:20 Кулеба раскрыл план «наступления» на Россию
- 14.06 21:50 ДТП на Академгородке в Киеве: появились новые детали и фото с места аварии
- 14.06 21:39 В Индии найден мертвым звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут
"Плохой мальчик": порнозвезда Беркова позвала Линдеманна на «урок секса»
Известная российская порноактриса Елена Беркова, долгое время будоражившая публику своей «свадебной эпопеей», решила напомнить о себе, для чего выбрала в качестве «мальчика для бития» солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Поводом для критики неукротимой Берковой стал клип предполагаемого жениха Светланы Лободы под названием Till The End, в котором певец занимается любовью перед камерой.
В своем InstagramБеркова отметила, что грубый секс, который пытался показать музыкант, заключается не в избиениях и унижении своего партнера, а в страсти, которой Беркова в порноклипе не увидела.
Звезда фильмов для взрослых пригласила Линдеманна в Москву, чтоб преподать ему урок секса в качестве наказания. При этом Беркова выложила свою фотографию, на которой она позирует в кожаном костюме с плеткой.
«Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения — плохой мальчик! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать. Я жду тебя в Москве, где готова принять твои извинения. После этого я решу, что с тобой делать дальше», — пишет Беркова в Instagram.
«Нападки» Берковой были вызваны клипом Линдеманна на песню Till The End, который носит порнографический характер. В виду специфического содержания клип можно найти только на специальных ресурсах, содержащих контент для взрослых.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в 2009 году Rammstein выпустил скандальный клип «Pussy» с откровенными кадрами, который был размещен на порнографическом сайте. Эта песня была визитной карточкой группы на концертах.6
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Генерал Назаров: Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!