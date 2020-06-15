"Плохой мальчик": порнозвезда Беркова позвала Линдеманна на «урок секса»

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Известная российская порноактриса Елена Беркова, долгое время будоражившая публику своей «свадебной эпопеей», решила напомнить о себе, для чего выбрала в качестве «мальчика для бития» солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Поводом для критики неукротимой Берковой стал клип предполагаемого жениха Светланы Лободы под названием Till The End, в котором певец занимается любовью перед камерой.

В своем InstagramБеркова отметила, что грубый секс, который пытался показать музыкант, заключается не в избиениях и унижении своего партнера, а в страсти, которой Беркова в порноклипе не увидела.

Звезда фильмов для взрослых пригласила Линдеманна в Москву, чтоб преподать ему урок секса в качестве наказания. При этом Беркова выложила свою фотографию, на которой она позирует в кожаном костюме с плеткой.

«Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения — плохой мальчик! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать. Я жду тебя в Москве, где готова принять твои извинения. После этого я решу, что с тобой делать дальше», — пишет Беркова в Instagram.

«Нападки» Берковой были вызваны клипом Линдеманна на песню Till The End, который носит порнографический характер. В виду специфического содержания клип можно найти только на специальных ресурсах, содержащих контент для взрослых.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в 2009 году Rammstein выпустил скандальный клип «Pussy» с откровенными кадрами, который был размещен на порнографическом сайте. Эта песня была визитной карточкой группы на концертах.

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