"Пошловатенько": жену Владимира Преснякова осудили за фото в "голом" белье

Общество и люди

Наталья Подольская, нынешняя жена Владимира Преснякова, чей сын Никита любит прыгать с небоскребов, обычно не становится героиней скандальной хроники, так как имеет безупречную репутацию.

Наталья считается успешной и популярной артисткой, а также образцовой женой и мамой. Уже много лет она состоит в официальном браке с Владимиром Пресняковым, растит от него сына Артемия.

Однако недавно Подольская опубликовала фотографию, которая спровоцировала бурные обсуждения в социальных сетях и навлекла на нее бурную критику.

Так, в своем Instagram Наталья выложила снимок, на котором позирует в дерзком образе с непривычной прической пикси, пишет КП.

При этом самым дерзким элементом нового образа артистки стало кружевное нижнее белье, которое выполнено со вставками телесного цвета таким образом, что создаётся «голый» эффект — с первого взгляда кажется, что Подольская позирует обнажённой.

Части поклонников новый образ певицы пришелся по душе.

«Прекрасна во всех образах!», «О, супер!», «Красоту ничем не испортишь», «Не узнать даже, дерзко» Очень идёт стрижка" «Помолодела на 20 лет», — написал они.

В то же время подоспели и хейтеры, которые принялись вовсю критиковать певицу: «Пошловатенько, для мужа да, но не на публику», «Что за пошлость!?», «Красивая, сексуальная, но, на мой взгляд, старше выглядеть стали», «Нет. Вас такой образ старит. А вы такая хорошенькая и нежная», — указали фанаты.

Кроме того, многие написали в комментариях, что Подольской такой развращенный образ не идёт, а некоторые отдельные фолловеры и вовсе назвали его пошлым и развратным, посоветовав ей поскорее избавиться от него.

К какой из групп комментаторов прислушается Наталья, станет понятным по ее следующим фото в сети — будем надеяться, что женщина решится на новые эксперименты.

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