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Нетаньяху — матерый дипломат, нам есть чему у него поучиться, — Кирилл Сазонов

8:45 15 июня 2020
Кирилл Сазонов
Инф. «ФАКТОВ»

«Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах. Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Кстати, суверенитет Израиля над Голанскими высотами был признан именно Трампом.

Не стоит обвинять Нетаньяху в наивной попытке польстить Трампу. Израильский премьер — очень опытный, хитрый и расчетливый политический игрок. И матерый дипломат. Он знает, на каких струнах души Трампа можно играть. Нашим дипломатам, кстати, меньше бы говорить ерунды про филькины грамоты российских паспортов в ОРДЛО, а учиться у умных людей. Играть самим, а не объяснять чужую игру…", — пишет политолог Кирилл Сазонов.

Справка: Голанские высоты — спорная территория между Израилем и Сирией. Израиль контролирует ее с 1967 года, однако мировое сообщество все это время официально не признавало этот шаг и призывало вернуть Голанские высоты под контроль Сирии. В марте 2019 года Трамп официально признал суверенитет Израиля над этой территорий, отметив, что, по его мнению, этот шаг нужно было сделать много десятилетий назад.

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