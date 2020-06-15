Дело Стерненко: к зданию суда стянули сотни силовиков (видео)

Украина

В Шевченковском районном суде Киева возобновятся слушания по делу Сергея Стерненко. Активиста должны либо отпустить под поручительство (как хотят адвокаты), либо взять под стражу (как просит сторона обвинения).

Заседание, прерванное 12 июня, возобновится лишь в 10.00, но к зданию суда уже стянули силовиков. На улице Дегтяревской замечено много служебного транспорта с бойцами Нацгвардии: микроавтобусы, грузовики, автозаки. Предполагается, что охранять здание суда будут до тысячи нацгвардейцев и сотрудников полиции.

Судебное заседание в пятницу, 12 июня, проходило неспокойно. В зал не пропускали сторонников Стерненко и журналистов. Возникли стычки между охраной и людьми, пришедшими поддержать активиста. Стерненко и его адвокату не удалось добиться отвода судьи.

Напомним, Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве. Речь идет о деле 2018 года, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее напавший скончался. Стерненко настаивает, что дело должно квалифицироваться как необходимая самооборона, тем более, что инциденту предшествовали еще две попытки нападения.

Фото Сергій Стерненко/Facebook

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter