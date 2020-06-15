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Грозы, град и жара: синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю
Во вторник, 16 июня, дожди с грозами ожидаются практически по всей территории Украины, за исключением Сумской, Харьковской и Луганской областей.
«Грозовые дожди охватят большую часть нашей территории. Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза, то существует вероятность локальных шквала и града», — предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха во вторник днем ожидается на уровне + 25 + 30 градусов, в восточных областях — до + 28 + 33 градуса.
В Киеве погода 16 июня ожидается неустойчивой, вероятны дожди с грозами. Температура ночью — до +18 + 20 градусов, днем — в промежутке от +26 до + 28 градусов.
«Во второй половине текущей недели температура воздуха попытается вновь вернуть сильную жару — повысится на 2−4 градуса. Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22 июня, воздух снова станет свежим», — уточняет Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что дожди ожидаются до 18 июня, а также с 21 июня и до конца месяца. Он также утверждал, что с 21 июня температура днем повыситься до 31−34 градусов тепла, а ночью будет 13−15 градусов выше нуля.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».76
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