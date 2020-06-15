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Украина

В "Слуге народа" нашли причину падения рейтинга Зеленского

11:36 15 июня 2020
зеленский

Снижение рейтинга президента Зеленского объясняется тем, что из числа его сторонников выпали самые нетерпеливые, не готовые второй год ждать перемен к лучшему. Такое объяснение предложил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «ФАКТАМ».

«Вспомните соцопросы в начале каденции президента. Людей спрашивали, сколько они готовы ждать позитивных изменений от Зеленского? 20 процентов респондентов отвечали, что год… Думаю, вот это снижение рейтинга показывает, что отпали те, кто ожидал год», — убежден Корниенко.

Глава партии «Слуга народа» напоминает, что большая часть опрошенных — до 60% - согласны были ждать перемен не один год, а хотя бы два-три. Были и те, кто готов подождать пять лет, то есть до конца президентской каденции Зеленского. Именно за их счет у главы государства остается высокий рейтинг.

«Катастрофического падения рейтинга пока не наблюдается… Партия сегодня лидирует, рейтинг президента Зеленского тоже сохраняется высоким. Важно отметить, что моделирования второго тура подтверждают прошлогодний выбор украинцев — прежнее соотношение голосов избирателей за Зеленского и Порошенко», — добавил лидер «Слуги народа».

О том, какие планы у «слуг народа» на местные выборы и кого они предложат кандидатами от партии, читайте в интервью Корниенко «ФАКТАМ» «Местные выборы станут моментом истины для региональных элит».

Фото president.gov.ua

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