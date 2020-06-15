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Происшествия

Потоп в Одесской области: из-за сильных дождей «поплыли» города и села (фото)

12:00 15 июня 2020
потоп в Одесской области

Ливни, прошедшие в минувшие выходные дни по всей Украине, натворили немало бед. Так, в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов. А на юге Одесского региона особенно досталось Ренийскому району. Здесь административный центр Рени, а также населенные пункты Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное буквально затоплены.

От непогоды значительно пострадали автодороги, а также частные подворья. Вязкое болото делает практически невозможным передвижение улицами.

«Для жителей и для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом, это буквально катастрофа», — сообщили в Одесском областном совете.

Сейчас областные и районные власти предпринимают срочные меры для ликвидации последствий природной стихии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в курортном Трускавце, где во время сильной грозы молния чуть не сожгла гостиницу. Также на нашем сайте вы можете узнать, какой ожидается погода в ближайшую неделю.

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