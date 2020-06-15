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Потоп в Одесской области: из-за сильных дождей «поплыли» города и села (фото)
Ливни, прошедшие в минувшие выходные дни по всей Украине, натворили немало бед. Так, в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов. А на юге Одесского региона особенно досталось Ренийскому району. Здесь административный центр Рени, а также населенные пункты Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное буквально затоплены.
От непогоды значительно пострадали автодороги, а также частные подворья. Вязкое болото делает практически невозможным передвижение улицами.
«Для жителей и для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом, это буквально катастрофа», — сообщили в Одесском областном совете.
Сейчас областные и районные власти предпринимают срочные меры для ликвидации последствий природной стихии.
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