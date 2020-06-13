Происшествия

"Реконструкция смыта дождем": в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов (видео)

В Днепре, где 12 июня за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, затопило центральную улицу Короленко, на реконструкцию которой из местного бюджета потратили около 102 миллионов гривен.

На почти отремонтированной улице смыло брусчатку и залило водой магазины, сообщает 9-channel.com.

Жители областного центра считают, что виноваты забитые водостоки и водоотводы, которые не справились с ливнем.

«Реконструкция смыта дождем. Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды можно увидеть на входной двери. Работники швейной мастерской убирают последствия потопа и эмоционально реагируют на нашу съемочную группу. Спешат все убрать. Об убытках, говорят, пока не думают. Главное — разобраться с подтоплением, а считать уже потом», — так активисты прокомментировали произошедшее.

Кроме улицы Короленко, в Днепре также затопило Екатеринославский бульвар, где образовалось настоящее озеро и переходить дорогу приходилось вплавь. Стихия повалила 57 деревьев, оборвала линии электротранспорта.

Напомним, днем ранее во Львове шквалистый ветер повалил 34 дерева. А на оккупированной части Донецкой области в Макеевке смерч снес крыши домов. В Донецке до сих пор продолжается ливень и гроза с градом.

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