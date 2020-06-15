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Для восстановления почвы в Крыму нужно 5-6 лет подавать воду с материковой Украины, — ученый
Даже при условии возобновления поставки воды по Северо-Крымскому каналу, что в правительстве Украины обещают сделать лишь после деоккупации полуострова и Донбасса, почва в Крыму сможет восстановится лишь через пять-шесть лет.
Такой прогноз в интервью изданию «НВ» дал российский ученый, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар.
«Пустили воду, пошла фильтрация, насыщение зоны аэрации, начинаются поливы, промывной режим. Я думаю, лет через пять-шесть, наверное, почва восстановится», — отметил он.
Отвечая на вопрос о том, останется ли Крым без воды, Юрий Медовар сказал: «Вы сейчас абсолютно четко оценили ситуацию, которая сложилась в Крыму. И другой ситуации в Крыму после 2014 года нельзя было бы ожидать по любым сценариям. Вот почему. Если мы с вами составим простое балансовое уравнение — приход воды на Крымский полуостров: 80% давал Северо-Крымский канал, 20% - это внутренние источники».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото практически полностью пересохших верховьев Белогорского хранилища в аннексированном Крыму.161
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