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Украина

Для восстановления почвы в Крыму нужно 5-6 лет подавать воду с материковой Украины, — ученый

12:52 15 июня 2020
Северо-Крымский канал

Даже при условии возобновления поставки воды по Северо-Крымскому каналу, что в правительстве Украины обещают сделать лишь после деоккупации полуострова и Донбасса, почва в Крыму сможет восстановится лишь через пять-шесть лет.

Такой прогноз в интервью изданию «НВ» дал российский ученый, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар.

«Пустили воду, пошла фильтрация, насыщение зоны аэрации, начинаются поливы, промывной режим. Я думаю, лет через пять-шесть, наверное, почва восстановится», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, останется ли Крым без воды, Юрий Медовар сказал: «Вы сейчас абсолютно четко оценили ситуацию, которая сложилась в Крыму. И другой ситуации в Крыму после 2014 года нельзя было бы ожидать по любым сценариям. Вот почему. Если мы с вами составим простое балансовое уравнение — приход воды на Крымский полуостров: 80% давал Северо-Крымский канал, 20% - это внутренние источники».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото практически полностью пересохших верховьев Белогорского хранилища в аннексированном Крыму.

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