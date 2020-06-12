- 22:23 "Пытался воссоединиться с семьей": на заблокированном боевиками КПВВ на Донбассе умер мужчина
- 22:04 Голодовка помогла: после трех лет издевательств из ливийской тюрьмы освободили украинских моряков
- 21:56 Экс-чиновник пытался подкупить главу САП взяткой в 6 млн долларов
- 21:23 "Сильно не били, но помяли": Балуху досталось на суде над Стерненко
- 21:09 Под Полтавой нашли застреленным сотрудника УМВД, которого подозревали в крупном хищении
- 21:06 За 15 минут — полторы месячных нормы осадков: Днепр накрыл мощный ливень
- 21:05 Гвоздик может вернуться в ринг: в Украине озвучили неожиданный прогноз
- 20:40 Ляшко рассказал, как будет работать Зеленский после госпитализации жены из-за коронавируса
- 20:38 Коби Брайант посмертно удостоен престижной награды
- 20:29 В "Укрзалізниці" из-за потери дохода уволили ответственного за грузоперевозки чиновника Веприцкого, — СМИ
- 20:08 Шахтерские протесты в ОРДЛО: боевики начали аресты горняков, требующих зарплату
- 20:04 Под Киевом подстрелили депутата, напавшего на детей
"Пытался воссоединиться с семьей": на заблокированном боевиками КПВВ на Донбассе умер мужчина
На КПВВ в Марьинке (Донецкая область) скончался 58-летний мужчина, который так и не попал на территорию подконтрольную самопровозглашенной «ДНР». Напомним, в начале года организатор псевдореферендума на Донбассе умерла в очереди за украинской пенсией.
Как сообщает УНН со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН по правам человека, мужчина провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке.
На КПВВ он находился с 10 июня,
Напомним, гуманитарные дорожные коридоры как в Донецкой, так и в Луганской области остаются заблокированными оккупантами.
Фото ГСЧС
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!