«Пытался воссоединиться с семьей»: на заблокированном боевиками КПВВ на Донбассе умер мужчина

Происшествия

На КПВВ в Марьинке (Донецкая область) скончался 58-летний мужчина, который так и не попал на территорию подконтрольную самопровозглашенной «ДНР». Напомним, в начале года организатор псевдореферендума на Донбассе умерла в очереди за украинской пенсией.

Как сообщает УНН со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН по правам человека, мужчина провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке.

На КПВВ он находился с 10 июня, т. е. сразу же после того, как правительство возобновило его работу. Вечером 11 июня мужчине стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой на попасть на следующий день на неподконтрольную Украине территорию, и через несколько часов скончался от сердечного приступа.

Напомним, гуманитарные дорожные коридоры как в Донецкой, так и в Луганской области остаются заблокированными оккупантами.

Фото ГСЧС



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