Гламур

Новые тренды в маникюре: нюд в крапинку и коралл (фото)

До пандемии коронавируса тренды в нейл-арте менялись очень стремительно. Нейл-стилисты фонтанировали идеями. А в соцсетях то и дело модницы спрашивали совета, какой декор выбрать для праздника и для офиса, как лучше сочетать цвета, какой дизайн предпочесть в нюде или, скажем, синем цвете. Но когда был объявлен карантин, салоны закрылись, и стало не до дизайнов. И вот сейчас, когда салоны красоты открылись, возвращается вкус к жизни. Женщины снова хотят иметь красивые ногти. А мастера счастливы, что появилась возможность работать. Конечно, пока нет того размаха, что прежде. Это и понятно. Многие салоны обанкротились, а клиентки, потеряв прежние заработки, уже не могут тратить на маникюр столько, как прежде. Тем не менее жизнь продолжается и хочется надеяться на лучшее. О новых трендах в летнем маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

— В летнем сезоне в тренде натуральные ногти с достаточно простым, но элегантным дизайном, — говорит Кармен Саржи.-- Нюдовое покрытие можно дополнить нежными точками, это смотрится очень изысканно. Красный цвет всегда в моде. Дополните такой маникюр красивым цветком, выполненным акварелью — и вы будете неотразимы. Красный великолепен на миндалевидных ногтях, которые немного длиннее обычных. Такой маникюр безупречен. В тренде и молочные оттенки. Их любят многие клиентки. Это классика. Он тоже смотрится идеально на удлиненных ногтях.

Молочные оттенки сейчас в тренде

— Прошлым летом в тренде были неоновые оттенки. Сейчас они актуальны?

— Нет. Такие оттенки ассоциируются с праздничной атомосферой. Сейчас ее, к сожалению, пока нет.

— В тренде ли цветы и бабочки на ногтях?

— Бабочек не так уж много, а цветов достаточный выбор. Флористика в моде. Можете выбрать для декора ногтей свой любимый цветок.

— Сегодня даже модницы не желают проводить в салонах много времени. Что посоветуете тем, кто еще не готов к тому, чтобы на его ногтях кропотливо создавались акварельные шедевры?

— Альтернативный вариант декора — разноцветная фольга и наклейки.

— Что касается маникюра в крапинку, какой размер точек оптимальный? Могут ли они быть не только белыми?

— Маникюр с точками очень деликатный и женственный. Они не должны быть слишком крупными, так как не будут смотреться элегантно. Что касается цвета, выбирайте тот, что вам по душе.

Нюд в крапинку смотрится нежно и изысканно

— Что сейчас в антитренде?

— Перегруженный дизайн и слишком длинные ногти.

— Остался ли актуальным эффект пузырей?

— Сейчас он ушел в прошлое.

— Какой оттенок красного на пике популярности в этом сезоне?

— Коралловый. Это очень красивый оттенок. Он всегда ассоциируется с летом.

Красный цвет вне моды

— Цветом 2020 года был объявлен синий. Какие его оттенки предпочесть в летнем сезоне?

— Пастельные оттенки голубого. Но и темно-синий будет смотреться хорошо.

— А черный цвет на ногтях летом уместен?

— Почему нет? Его выбирают обладательницы сильного характера, уверенные в себе женщины. Хорошо смотрится летом черное матовое покрытие.



— Будут ли в моде стразы и камни на ногтях?

— Есть клиентки, которые любят такой маникюр. Важно с декором не переборщить. То же касается блеска. Все хорошо в меру.

Блеск придаст ногтям изысканность

— Лето — пора свадеб. Какой маникюр посоветуете невестам?

— Нежный и элегантный, подчеркивающий индивидуальность. Это могут быть нюд, беби-бумер или молочный глянец.

— Моден ли по-прежнему французский маникюр?

— Я давно его не делала, но, думаю, он не потерял своей актуальности.

— Как вы перенесли карантин, когда салоны не работали?

— У меня было время попрактиковаться в новых техниках, поэтому обошлось без особого стресса. Для творческого человека всегда нужно время для осмысления.

— Сейчас многие испытывают страх перед посещением салона. Как его избежать?

— Важно соблюдать санитарные нормы. Но я и до пандемии строго относилась к чистоте и дезинфекции. И раньше работала в маске. Сейчас я делаю больший перерыв между приемом клиентов, чтобы избежать рисков — в этом вся разница. Нужно постоянно проветривать помещение. Ам еще появилось новое правило — измерять температуру клиенту.

— В условиях пандемии многие носят перчатки. В них руки потеют. А от использования антисептиков кожа становится более сухой. Как посоветуете ухаживать сейчас за руками?

— Если ощущаете, что кожа пересыхает, увлажняйте ее чаще. При мытье рук используйте качественное мягкое мыло, которое не вызывает аллергию.

— Как пандемия изменит, по вашему мнению, сферу нейл-арта?

— Неизменно лишь то, что женщины всегда должны заботиться о своей красоте. В остальном многое перестало быть прежним. Женщины будут ходить в салон реже, что обусловлено неблагоприятной финансовой ситуацией. Этот год для всех не простой, но будем надеяться на то, что все образуется.

— Сейчас многие сферы уходят в онлайн. Можно ли освоить мастерство маникюра в таком режиме?

— Если вы хотите обновить информацию о новых трендах, безусловно. Но если вы учитесь азам, без практики в обучении вам не обойтись.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Верьте в лучшее! К сложностям относитесь философски. Они даны нам, чтобы мир стал лучше, чтобы мы осмысли многое из того, над чем раньше не было времени задуматься.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский режиссер и фэшн-эксперт Светлана Лищинская назвала самые модные ткани, цвета и фасоны летнего сезона.

Фото из альбома Кармен Саржи

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