- 07:48 В России четыре человека погибли, спасая тонувшую 15-летнюю девочку
- 07:47 Выяснилась резонансная информация о жестоко избитом полицейскими участнике акции в поддержку Стерненко
- 07:31 Новые тренды в маникюре: нюд в крапинку и коралл
- 07:05 Погодные сюрпризы продолжатся: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
- 06:30 Минфин вернет деньги за пробное ВНО: куда подавать заявление
- 05:55 Коронавирус продолжает наступление: число инфицированных на Буковине превысило 4 тысячи
- 05:30 Отрезал ухо отдыхающему: под Киевом драка в кафе завершилась диким инцидентом
- 04:27 Поглаживание домашних животных может привести к коронавирусу, — ученые
- 03:24 Мы во Вселенной не одни: ученые насчитали в Млечном Пути более 30 внеземных цивилизаций
- 02:58 Решение пересмотрят: Стерненко заявил о звонке ему главы Шевченковского райсуда
- 02:37 За две недели до "Оскара": церемонию вручения премии BAFTA в 2021 году перенесли
- 01:55 Постепенный рост: в Кабмине рассказали о развитии ситуации в экономике до конца года
Новые тренды в маникюре: нюд в крапинку и коралл (фото)
До пандемии коронавируса тренды в нейл-арте менялись очень стремительно. Нейл-стилисты фонтанировали идеями. А в соцсетях то и дело модницы спрашивали совета, какой декор выбрать для праздника и для офиса, как лучше сочетать цвета, какой дизайн предпочесть в нюде или, скажем, синем цвете. Но когда был объявлен карантин, салоны закрылись, и стало не до дизайнов.
И вот сейчас, когда салоны красоты открылись, возвращается вкус к жизни. Женщины снова хотят иметь красивые ногти. А мастера счастливы, что появилась возможность работать.
Конечно, пока нет того размаха, что прежде. Это и понятно. Многие салоны обанкротились, а клиентки, потеряв прежние заработки, уже не могут тратить на маникюр столько, как прежде.
Тем не менее жизнь продолжается и хочется надеяться на лучшее.
О новых трендах в летнем маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.
— В летнем сезоне в тренде натуральные ногти с достаточно простым, но элегантным дизайном, — говорит Кармен Саржи.-- Нюдовое покрытие можно дополнить нежными точками, это смотрится очень изысканно. Красный цвет всегда в моде. Дополните такой маникюр красивым цветком, выполненным акварелью — и вы будете неотразимы. Красный великолепен на миндалевидных ногтях, которые немного длиннее обычных. Такой маникюр безупречен. В тренде и молочные оттенки. Их любят многие клиентки. Это классика. Он тоже смотрится идеально на удлиненных ногтях.
— Прошлым летом в тренде были неоновые оттенки. Сейчас они актуальны?
— Нет. Такие оттенки ассоциируются с праздничной атомосферой. Сейчас ее, к сожалению, пока нет.
— В тренде ли цветы и бабочки на ногтях?
— Бабочек не так уж много, а цветов достаточный выбор. Флористика в моде. Можете выбрать для декора ногтей свой любимый цветок.
— Сегодня даже модницы не желают проводить в салонах много времени. Что посоветуете тем, кто еще не готов к тому, чтобы на его ногтях кропотливо создавались акварельные шедевры?
— Альтернативный вариант декора — разноцветная фольга и наклейки.
— Что касается маникюра в крапинку, какой размер точек оптимальный? Могут ли они быть не только белыми?
— Маникюр с точками очень деликатный и женственный. Они не должны быть слишком крупными, так как не будут смотреться элегантно. Что касается цвета, выбирайте тот, что вам по душе.
— Что сейчас в антитренде?
— Перегруженный дизайн и слишком длинные ногти.
— Остался ли актуальным эффект пузырей?
— Сейчас он ушел в прошлое.
— Какой оттенок красного на пике популярности в этом сезоне?
— Коралловый. Это очень красивый оттенок. Он всегда ассоциируется с летом.
— Цветом 2020 года был объявлен синий. Какие его оттенки предпочесть в летнем сезоне?
— Пастельные оттенки голубого. Но и темно-синий будет смотреться хорошо.
— А черный цвет на ногтях летом уместен?
— Почему нет? Его выбирают обладательницы сильного характера, уверенные в себе женщины. Хорошо смотрится летом черное матовое покрытие.
— Будут ли в моде стразы и камни на ногтях?
— Есть клиентки, которые любят такой маникюр. Важно с декором не переборщить. То же касается блеска. Все хорошо в меру.
— Лето — пора свадеб. Какой маникюр посоветуете невестам?
— Нежный и элегантный, подчеркивающий индивидуальность. Это могут быть нюд, беби-бумер или молочный глянец.
— Моден ли по-прежнему французский маникюр?
— Я давно его не делала, но, думаю, он не потерял своей актуальности.
— Как вы перенесли карантин, когда салоны не работали?
— У меня было время попрактиковаться в новых техниках, поэтому обошлось без особого стресса. Для творческого человека всегда нужно время для осмысления.
— Сейчас многие испытывают страх перед посещением салона. Как его избежать?
— Важно соблюдать санитарные нормы. Но я и до пандемии строго относилась к чистоте и дезинфекции. И раньше работала в маске. Сейчас я делаю больший перерыв между приемом клиентов, чтобы избежать рисков — в этом вся разница. Нужно постоянно проветривать помещение. Ам еще появилось новое правило — измерять температуру клиенту.
— В условиях пандемии многие носят перчатки. В них руки потеют. А от использования антисептиков кожа становится более сухой. Как посоветуете ухаживать сейчас за руками?
— Если ощущаете, что кожа пересыхает, увлажняйте ее чаще. При мытье рук используйте качественное мягкое мыло, которое не вызывает аллергию.
— Как пандемия изменит, по вашему мнению, сферу нейл-арта?
— Неизменно лишь то, что женщины всегда должны заботиться о своей красоте. В остальном многое перестало быть прежним. Женщины будут ходить в салон реже, что обусловлено неблагоприятной финансовой ситуацией. Этот год для всех не простой, но будем надеяться на то, что все образуется.
— Сейчас многие сферы уходят в онлайн. Можно ли освоить мастерство маникюра в таком режиме?
— Если вы хотите обновить информацию о новых трендах, безусловно. Но если вы учитесь азам, без практики в обучении вам не обойтись.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Верьте в лучшее! К сложностям относитесь философски. Они даны нам, чтобы мир стал лучше, чтобы мы осмысли многое из того, над чем раньше не было времени задуматься.
Читайте также: Борода выйдет из моды, вероятно, мужчин ждет эра длинных волос, — стилист по прическам Вячеслав Дюденко
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский режиссер и фэшн-эксперт Светлана Лищинская назвала самые модные ткани, цвета и фасоны летнего сезона.
Фото из альбома Кармен Саржи57
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выяснилась резонансная информация о жестоко избитом полицейскими участнике акции в поддержку Стерненко
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!