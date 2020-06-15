Деньги

Курс доллара снова пошел вверх: как это связано с ростом количества зараженных COVID-19

Как ни странно, но после получения Украиной первого транша от МВФ в размере 2,1 млрд долларов курсы иностранных валют заметно пошли вверх. С пятницы, 12 июня, стоимость американской валюты выросла на 13 копеек, а европейской — на 4 копейки. Так, 15 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,73 грн за доллар и 30,21 грн за евро. На наличном рынке американская валюта тоже подорожала, а вот европейская, напротив, подешевела. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,59 грн, купить — по 26,83 грн; евро — сдать по 29,69 грн, купить — по 30,19 грн.

«Курс гривни по отношению к доллару США в понедельник, 15 июня, снизился и торгуется на уровне 26,85 грн за доллар США — после понижения учетной ставки НБУ до 6% и получения первого транша от МВФ в размере 2,1 млрд долларов из общей кредитной программы на 5 млрд долларов США, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Валютный рынок следит за данными о новых случаях COVID, которые формируют риски ужесточения карантинных мероприятий. Также рынок переваривает настроениях инвесторов на мировых финансовых рынках, которые в понедельник утром возобновили стремительное падение на фоне второй волны пандемии, что угрожает новым витком кризиса и усилением оттока капитала с развивающихся рынков.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит движение вниз и будет стремиться к отметке 26,9 грн за доллар США", — считает Шевчишин.

При этом, эксперты не исключают, что в ближайшую неделю курс доллара может достичь психологической отметки 27 гривен.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,1−1,0%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 26,70 грн до 26,73 грн (+0,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,58−26,61 грн до 26,85−26,87 грн (+1,0%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 26,51−26,72 грн до 26,64−26,87 грн (+0,5% - +0,6%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,8% до 0,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом. Украина поднялась в рейтинге после подписания с МВФ новой программы stand-bу в размере 5 млрд долларов и получения первого транша на 2,1 млрд долларов. В Минфине подчеркнули, что Украина — единственное государство в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19.

На начавшейся неделе мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8−27,0 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что в Международном валютном фонде не ожидают резкого взлета экономики Украины после получения финансовой помощи. По мнению экспертов МВФ, восстановление Украины после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может затянуться до 2024 года.

«На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться постепенно в течение следующих лет до примерно 4% с достижением дальнейшего прогресса в проведении структурных реформ. Производительность не достигнет докризисного уровня до 2023−2024 годов», — говорится в прогнозе МВФ, обнародованном после одобрения программы финансовой поддержки для Украины в размере 5 млрд долларов.

Также в МВФ указали на то, что риски ввиду эпидемии COVID-19 сохраняются, у украинского правительства ограничено фискальное пространство, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в нынешнем году. И все это, несмотря на финансирование от МВФ, призванное поддержать антикризисные меры, а также несмотря на разблокирование дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, выделяя нашей стране деньги, в МВФ понимают, как сильно рискуют своими средствами.

«Риски для новой программы являются очень большими, — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. — Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, чрезвычайно велика. Что касается внутреннего контекста, существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики».

Поэтому, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко. уже в ближайшие месяцы стоит ждать приезда в Украину миссии Международного валютного фонда с проверкой.

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter