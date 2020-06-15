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Могут быть осложнения: Надежда Бабкина проходит реабилитацию после коронавируса
Российская певица Надежда Бабкина, тяжело переболевшая коронавирусом, проходит курс реабилитации. Народная артистка РФ восстанавливает здоровье вместе с сыном, который также заразился COVID-19. Надежда Георгиевна рассказала, что находилась между жизнью и смертью, ее не могли вывести из комы. Как коронавирус отразиться на ее общем состоянии, пока точно медики сказать не могут. Певица наблюдается в частной клинике.
«Никто не знает, какие могут быть осложнения после коронавируса — на легкие, на сердце, на сосуды, на кожу — он на все может серьезно повлиять. На желудочно-кишечный тракт. Так как вирус новый, врачи стараются предсказать — предвидеть последствия. Нужна грамотная реабилитация, чтобы избежать возможные осложнения. Бабкина проходит разные программы реабилитационного лечения — гимнастику, физиопроцедуры и другие методики», — рассказала Бабкина программе «Судьба человека».
Певица также поделилась своими ощущениями во время болезни. Говорит, что выжила благодаря стараниям медиков и силе своего характера. У нее было поражено около 80% легких. Также у артистки отказали почки.
«Когда отказывают почки — неблагоприятный момент. Ввели меня быстро в кому, а оттуда я никак не выходила, — вспоминает две недели в реанимации Бабкина. — Я припоминаю какие-то фрагменты. Это наверняка было, когда я была в подвешенном состоянии: видела большое количество докторов, слышала о чем говорят, наблюдала из какого-то другого пространства как они передвигались в „скафандрах“… Страха не было. Если будешь бояться, то ослабеешь еще сильнее. В этой ситуации надо помогать себе и врачам — надо объединяться», — рассказала Бабкина.
Она также заверила, что придерживалась мер предосторожности и правил гигиены, но понятия не имеет, где могла заразиться.
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