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Шоу-бизнес

У бывшей жены Богомолова обнаружен коронавирус

13:18 25 мая 2020
Дарья Мороз
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Дарья Мороз, бывшая супруга Константина Богомолова, заразилась коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Мороз сдала тест на коронавирус, результат оказался положительным.

36-летняя актриса участвовала в шоу «Танцы со звездами», где до этого уже были случаи коронавируса. Дарья в этом шоу претендовала на победу, но не смогла бороться в финале из-за коронавируса.

«Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья, поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаемся», — сказал в эфире ведущий шоу Андрей Малахов.

Напомним, ранее другая участница проекта, актриса Алена Бабенко сообщила, что у нее коронавирус.

Также напомним, что недавно коронавирусом переболела Надежда Бабкина.

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