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Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина впервые появилась на публике
Российская певица Надежда Бабкина, которая в тяжелой форме переболела коронавирусом и месяц провела в больнице, снова полна сил и вернулась к работе. Впервые после болезни она появилась на публике — вернулась в программу «Модный приговор». Первыми фото со съемок поделился судья шоу Александр Васильев. Кстати, он благодаря коллеге также лечился от коронавируса.
«Вот и начались съемки, все здоровы и счастливы. Мы снова выходим в эфир прежним составом. Надежда Георгиевна с нами, Юлия Барановская и Эвелина Хромченко тоже. Будем вас удивлять», — написал Васильев и опубликовал фото с 70-летней Бабкиной.
Надежда Георгиевна удивила цветущим видом, как будто и не было десятидневной комы, тяжелого воспаления легких и месяца серьезной терапии, а затем восстановления.
«Так не бывает! Стала еще краше!», — удивляются подписчики в комментариях.
Напомним, Надежда Бабкина, почувствовав себя плохо, сначала лечилась дома. Первого апреля она была госпитализирована в клинику, где подтвердился диагноз — коронавирус. После лечения она восстанавливалась дома, две недели соблюдала режим самоизоляции. Поклонники артистки не поверили, что так быстро можно восстановиться в 70-летнем возрасте и при этом так прекрасно выглядеть.99
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