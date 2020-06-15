- 16:29 Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ
- 16:20 Адекватный ответ: в сети показали видео ликвидации склада боеприпасов боевиков
- 16:01 Такого не было 140 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
- 15:59 Умер глава Деснянской РГА Киева Давид Шатиришвили
- 15:58 Минздрав обнародовал список из 50 стран со значительным распространением COVID-19
- 15:45 Из «вождя революции» сделают болгарина: в селе под Одессой придумали, как «спасти» памятник Ленину
- 15:29 Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком: что об этом известно
- 15:25 Коронавирус подтвердили у депутата Львовского горсовета
- 15:18 В Раде поставили точку в ситуации вокруг ВНО
- 15:14 Под Одессой 36-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы
- 15:01 Возле суда, где рассматривают дело Стерненко, начались задержания и потасовки
- 14:38 Курс доллара снова пошел вверх: как это связано с ростом количества зараженных COVID-19
Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ
Звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву, которой на пять лет был запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма, исключили из «черного списка» СБУ. Министерство культуры Украины своим указом обновила список лиц, угрожающих национальной безопасности, и исключило из него Варнаву еще 18 марта 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Сама Варнава новость пока не комментировала.
Ранее «Новый канал», где Екатерина была ведущей, пытался через суд отменить запрет въезда ей в Украину. Но Административный суд Киева оставил иск без рассмотрения.
В недавнем интервью Ксении Собчак Варнава заверила, что в Крым больше не поедет.72
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»