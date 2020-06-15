Екатерину Варнаву исключили из «черного списка» СБУ

Гламур

Звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву, которой на пять лет был запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма, исключили из «черного списка» СБУ. Министерство культуры Украины своим указом обновила список лиц, угрожающих национальной безопасности, и исключило из него Варнаву еще 18 марта 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Сама Варнава новость пока не комментировала.

Ранее «Новый канал», где Екатерина была ведущей, пытался через суд отменить запрет въезда ей в Украину. Но Административный суд Киева оставил иск без рассмотрения.

В недавнем интервью Ксении Собчак Варнава заверила, что в Крым больше не поедет.

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