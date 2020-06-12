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Шоу-бизнес

Суд проигнорировал желание запрещенной Варнавы вернуться в Украину

18:07 12 июня 2020
Екатерина Варнава

Российской телеведущей Екатерине Варнаве, которая выступала в аннексированном РФ Крыму, не отменят запрет на въезд в Украину.

Ранее, как мы сообщали, ООО «Новый канал» обратился в Окружной административный суд города Киева, чтобы обжаловать включение Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Но суд оставил без рассмотрения исковое заявление. «Соответствующее решение принято судом из-за пропуска истцом срока обращения в административный суд», — говорится в сообщении суда.

Отметим, что «Новый канал» также требовал признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Варнавы к вышеуказанному перечню лиц.

Напомним, ранее Варнава возмущалась тем, что ее внесли в перечень. По ее словам, это незаконно.

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