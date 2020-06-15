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Смерть участницы марафона в Одессе: выяснились новые детали трагедии
Одесские медики назвали новую возможную причину смерти участницы ультрамарафона «Ультра-Трейл Куяльник Одесса» Екатерины Катющевой, которая сошла с дистанции на последнем этапе гонки. В настоящее время речь идет о возможном заболевании сосудов у спортсменки.
Как сообщил Укринформу пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов, врачи сделали все возможное для спасения жизни участницы ультрамарафона, однако сегодня появились вопросы к организаторам марафона, не обеспечившим надежное медицинское сопровождение участникам гонки.
Чиновники ссылаются на условия международной Trail Running Association (ITRA), в соответствии с которыми организаторы подобных ультрамарафонов должны организовать станции помощи, поставляющие продукты питания и напитки, которые, как правило, расположены через каждые 5−10 километров по курсу.
Также бегунов необходимо снабжать десертными продуктами, поскольку их уровень гликогена начинает падать.
Расследование причин и обстоятельств гибели участницы ультрамарафона осуществляет Суворовский отдел полиции Одессы. Предварительно событие квалифицировано по ч.1 ст. 115 («Умышленное убийство» с пометкой «Естественная смерть») Уголовного кодекса Украины.
Напомним, бегунья скончалась вечером в воскресенье, 14 июня, в реанимации Одесской областной клинической больницы. Ее поиски продолжались 8 часов. Спортсменку нашли в бессознательном состоянии. Оказалось, что Катющева сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, затем, пролежав до ночи на холодной почве, сильно переохладилась.623
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