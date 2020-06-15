Светлана Тарабарова призналась, на что потратила первую зарплату

Гламур

Певица Светлана Тарабарова, купившая с мужем просторный коттедж под Киевом, не всегда могла позволить себе даже элементарные вещи. Ее семья жила очень скоромно, если не сказать бедно.



Светлана — третья дочь в семье. В программе «Ранок з Україною» она призналась: если бы отец не мечтал о сыне, то ее не было бы. Но для своих девочек Василий Васильевич не жалел никогда и ничего.

«Отец — невероятный человек. В те тяжелые времена, когда не платили зарплату и денег не хватало на еду, он вставал в 4 утра, ехал на рыбалку, ловил рыбу, чтобы нам было, что есть. И в 7 утра уже ехал на завод работать. Платить за кружки тоже было нечем. Но они как-то договаривались, занимали средства», — рассказала Светлана.

Светлана с 13 лет начала работать танцовщицей в шоу-балете. Первую зарплату, 800 гривен, она потратила вовсе не на подростковые прихоти, а внесла свою лепту в семью: купила электрочайник, утюг и DVD-плеер для папы.

«Он до сих пор есть, папа иногда даже им пользуется. Каждый мой эфир на ТВ записывает, потом они садятся за стол и пересматривают. Если я свою первую зарплату не потратила на игрушки, а принесла домой — это невероятное отцовское воспитание», — поделилась Светлана с каналом «Украина».

Он также поделилась, что папа был строг с девочками, всегда оставался главным в семье. Светлана Тарабарова считает, что благодаря родителям она смогла добиться того, что имеет сейчас.

Скоро Светлана сама снова станет мамой, она ожидает второго ребенка.

Ранее певица Камалаия рассказывала о непростых взаимоотношениях с отцом, который поднимал руку не только на жену, но и на дочь. Но артистка простила родителя и помогала ему избавиться от алкогольной зависимости.

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