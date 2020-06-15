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В Украине возобновят движение еще четырех поездов: названы направления
«Укрзалізниця» увеличивает периодичность курсирования поездов в туристические регионы страны и начала продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования. Ранее возобновились маршруты в западные регионы Украины.
Как сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», уже можно купить билеты на поезда Запорожье — Ужгород, Харьков — Ужгород, Харьков — Ивано-Франковск, Киев — Херсон. Они начнут курсировать с 19 июня.
Еще три поезда теперь будут курсировать ежедневно: с 18 июня Одесса — Киев, с 20 июня Киев — Херсон, с 1 июля Киев — Новоалексеевка.
Билеты продаются через официальный сайт «Укрзалізниці» и в железнодорожных кассах.
Ранее сообщалось, что с 15 июня возобновил движение Kyiv Boryspil Express.
Фото: «Укрзалізниця»14
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