Украина

В Украине возобновят движение еще четырех поездов: названы направления

«Укрзалізниця» увеличивает периодичность курсирования поездов в туристические регионы страны и начала продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования. Ранее возобновились маршруты в западные регионы Украины.

Как сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», уже можно купить билеты на поезда Запорожье — Ужгород, Харьков — Ужгород, Харьков — Ивано-Франковск, Киев — Херсон. Они начнут курсировать с 19 июня.

Еще три поезда теперь будут курсировать ежедневно: с 18 июня Одесса — Киев, с 20 июня Киев — Херсон, с 1 июля Киев — Новоалексеевка.

Билеты продаются через официальный сайт «Укрзалізниці» и в железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что с 15 июня возобновил движение Kyiv Boryspil Express.

Фото: «Укрзалізниця»

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