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Украина

В западные области Украины можно снова добраться на поезде

15:44 4 июня 2020
Поезд

Как и планировалось ранее, с 4 июня возобновлено железнодорожное сообщение с рядом западных регионов — теперь поездом можно добраться до Ивано-Франковска, Ковеля, Ужгорода и Хмельницкого.

Как сообщают в «Укрзалізниці», на Троицу, с 5 по 9 июня назначены дополнительные ежедневные региональные поезда:

  • № 864 / 866 сообщением Неданичи, Чернигов — Киев-Волынский;
  • № 884 / 883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский;
  • № 888 / 887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов;
  • № 896 / 895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский.

А на 8 июня назначен поезд № 880 / 882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов.

На вышеупомянутые поезда в продажу поступит лишь 50 процентов билетов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня в Украине начали курсировать более 40 поездов, а в кассах начали продажу билетов и в плацкартные вагоны.

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