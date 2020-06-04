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В западные области Украины можно снова добраться на поезде
Как и планировалось ранее, с 4 июня возобновлено железнодорожное сообщение с рядом западных регионов — теперь поездом можно добраться до Ивано-Франковска, Ковеля, Ужгорода и Хмельницкого.
Как сообщают в «Укрзалізниці», на Троицу, с 5 по 9 июня назначены дополнительные ежедневные региональные поезда:
- № 864 / 866 сообщением Неданичи, Чернигов — Киев-Волынский;
- № 884 / 883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский;
- № 888 / 887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов;
- № 896 / 895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский.
А на 8 июня назначен поезд № 880 / 882 Киев-Волынский — Славутич — Фастов.
На вышеупомянутые поезда в продажу поступит лишь 50 процентов билетов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня в Украине начали курсировать более 40 поездов, а в кассах начали продажу билетов и в плацкартные вагоны.146
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