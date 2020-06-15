Деньги

Верховный суд принял важное решение по делу Суркисов против ПриватБанка

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Напомним, в конце марта Верховная Рада приняла специальный закон, по которому бывшие владельцы ПриватБанка не смогут претендовать на него.

По информации Интерфакс-Украина, заседание суда продолжалось более 7 часов.

Теперь у истцов есть 10 дней на то, чтобы инициировать передачу иска в гражданский суд.

«Они могут сформулировать аналогичное исковое требование, но возможно будут другие формулировки», — заявил в комментарии Лига представитель НБУ Виктор Григорчук.

Финансовые аналитики считают, что если бы Суркисы выиграли в Верховном суде, то это поставило бы под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка.

Напомним, в апреле ПриватБанк подал новый иск в суд Кипра против своих бывших владельцев. Ответчиками указаны бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, один из бывших должностных лиц банка Тимур Новиков и две кипрские компании. Банк будет добиваться возмещения ему убытков в размере 5,5 млрд долларов.

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